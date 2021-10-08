تصفيات مونديال قطر: رقم قياسي جديد للسيليساو و«لا روخا» يواصل الغرق مع لاسارتي

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سقط منتخب الأرجنتين في فخ التعادل السلبي خارج قواعده عندما تعادل مع منتخب باراجواي في أولى مباريات المرحلة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ودخل منتخب التانجو المباراة وهو يمني نفسه بمواصلة تحقيق الإنتصارات للإستمرار في مطاردة المتصدر، منتخب البرازيل، لكن اداء دفاعي كبير من أصحاب الأرض وتألق الحارس أنتوني سيلفا الذي تصدى ل8 كرات من جانب الضيوف، أنقذ منتخب باراجواي من خسارة محققة وحرم المنتخب الأرجنتيني من نقطتين، ليرتفع رصيدهم إلى 19 نقطة في المركز الثاني، في حين يرتفع رصيد منتخب باراجواي إلى 12 نقطة في المركز السادس.

وتعد نتيجة الأمس هي التعادل رقم 11 بين المنتخبين في تاريخ التصفيات، وهي أكثر مواجهة عرفت نتيجة التعادل في المسابقة.

وعلى الرغم من الفشل في تحقيق الفوز، إلا أن المدرب ليونيل سكالوني استمر في بدايته القوية مع منتخب الأرجنتين بعدم الخسارة في أول 9 مباريات بالتصفيات، كذلك تفادى منتخب التانجو الخسارة في أخر 7 مباريات لعبها خارج قواعده في التصفيات (فاز 4 وتعادل 3)، وهو ثاني أفضل الأرقام لهم بعد الفترة بين 2000 و2003 (8 مباريات: فاز 4 وتعادل 4).

ومثلما كان الحال في المباراة الأولى، سيطرت نتيجة التعادل السلبي ايضًا على المواجهة القوية بين منتخبي أوروجواي وكولومبيا.

وحاول أصحاب الأرض بشتى الطرق تسجيل هدف، ووصل عدد تسديداتهم في المباراة إلى 15 (ثاني أعلى عدد تسديدات لهم في مباراة بالتصفيات الحالية بعد 19 ضد بوليفيا في المباراة التي انتهت لصالحهم بنتيجة 4-2)، لكن تماسك الضيوف حال دون استقبالهم لهدف، ليحكم التعادل نتيجة المباراة، ويرتفع رصيد منتخب أوروجواي إلى 16 نقطة في المركز الرابع، في حين يرتفع رصيد منتخب كولومبيا إلى 14 نقطة في المركز الخامس.

وفي فنزويلا، واصل منتخب البرازيل انطلاقته المثالية وحقق فوزه التاسع في التصفيات من مباراته رقم 9، مع تغلبه خارج قواعده على أصحاب الأرض بنتيجة 3-1.

وتقدم أصحاب الأرض بعد 11 دقيقة من البداية عن طريق اريك راميريز، لكن انتفاضة برازيلية بدأت من الدقيقة 71 وحتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع شهدت قلب الضيوف لتأخرهم إلى فوز بنتيجة 3-1 بفضل أهداف ماركينهوس، جابرييل باربوزا (ركلة جزاء) وأنتوني، ليحافظ المنتخب البرازيلي على موقعه في صدارة التصفيات برصيد 27 نقطة، في حين يتجمد رصيد منتخب فنزويلا عند 4 نقاط في قاع الترتيب.

وجاء هذا الفوز ليكون منتخب السيليساو قد فاز بجميع مبارياته ال10 الأخيرة في التصفيات، ليحقق رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ المسابقة.

وكان منتخب الإكوادور أبرز المستفيدين من هذه الجولة بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على ملعبه بنتيجة 3-0 على منتخب بوليفيا، ليقفز إلى المركز الثالث برصيد 16 نقطة، في حين تجمد رصيد الضيوف عند 6 نقاط في المركز قبل الأخير.

وحسم أصحاب الأرض المباراة من أول 19 دقيقة عن طريق أهداف مايكل إسترادا وإنر فالينسيا (هدفان)، ليحقق منتخب الإكوادور فوزًا هامًا.

ورفع فالينسيا من سجله التهديفي مع منتخب بلاده إلى 33 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب الإكوادور.

وفي ختام مباريات الجولة، حقق منتخب بيرو انتصارًا هامًا على ملعبه بنتيجة 2-0 ضد منتخب تشيلي، بفضل هدفي كريستيان كويفا وسيرجيو بينيا.

وحقق منتخب بيرو فوزه الثالث فقط في التصفيات، لكن جميع انتصاراته تحققت في الجولات ال5 الأخيرة، ليحافظ على موقعه في المركز السابع برصيد 11 نقطة، في حين تجمد رصيد منتخب تشيلي عند 7 نقاط في المركز الثامن.

وفشل المدرب الأوروجوياني، مارتن لازارتي، في انتشال منتخب لا روخا من النتائج السيئة، وجاءت خسارة الأمس ليعادل منتخب تشيلي اسوأ سلسلة له بدون فوز كمنتخب زائر في تصفيات أمريكا الجنوبية مع وصوله للمباراة رقم 12 (تعادل 3 وخسر 9)، وهو ما تكرر من قبل خلال الفترة بين 1989 و2000 (تعادل 4 وخسر 8).