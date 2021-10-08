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ميار شريف تتخطى أول أدوار بطولة إنديان ويلز للتنس

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ميار شريف تتخطى أول أدوار بطولة إنديان ويلز للتنس ميار شريف تتخطى أول أدوار بطولة إنديان ويلز للتنس

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تجاوزت النجمة المصرية ميار شريف، المصنفة 72 عالميًا بين لاعبات التنس المحترفات، أول أدوار بطولة إنديان ويلز، المقامة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واستهلت ميار، مشوارها بالبطولة بانتصار على منافستها القادمة من مونتنيجرو، دانكا كوفينيتش، المصنفة 87 عالميًا، بنتيجة 6-1 و6-3.

وبهذا الفوز، تأهلت اللاعبة المصرية لثاني أدوار البطولة، لمواجهة الأرجنتينية ناديا بودوروسكا، المصنفة 36 عالميا والمرشحة 29 للقب

وحققت ميار شريف نتائج جيدة مؤخرا، وتقدمت في تصنيف لاعبات التنس إلى المركز 74 عالميا.

وقالت ميار، في تصريح تليفزيونية مؤخرا لبطولة الأخيرة في ألمانيا غيرت الكثير بالنسبة لي، بعد الفوز في جميع المباريات بشوطين نظيفين ما عدا مباراة نصف النهائي التي كانت الأصعب (2-1).

وأعربت عن سعادتها بالدعم الإعلامي الكبير الذي تحظى به، بجانب اهتمام الجماهير المصرية، وهو ما يدفعها للنجاح خلال الفترة المقبلة، بحثا عن إنجازات جديدة.

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تدخل قائمة أفضل 100 لاعبة في تصنيف محترفات التنس، بعد تقدمها مؤخرا للمركز 74 عالميا.

المصرى اليوم

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