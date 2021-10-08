أخبار عاجلة

"إغاثي" الملك يدين انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين بمأرب -
أمريكا تقدم دعمًا إضافيًّا للجيش اللبناني بـ67 مليون دولار -
"التحالف": 36 عملية استهداف نُفذت ضد عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة -
خبراء محليون ودوليون يؤكدون أهمية تعزيز ونشر الوعي بالصحة النفسية -
مصر تستضيف بطولة العالم للأندية للكيك بوكسينج بمشاركة 26 دولة -
مشاهدة مباراة الأرجنتين وبيرو بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 -
وزيرة الهجرة تهنئ سيدة مصرية لاختيارها ضمن أكثر مئة شخصية تأثيرًا بالمجتمع الكندي -
عضو بـ«النواب»: واقعة الصيدلانية كارثة على الدين قبل الفتاة -
قوافل طبية للمواطنين بالمناطق النائية بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مدرب الأرجنتين: تفوقنا على باراجواي وخذلتنا النتيجة

Print
مدرب الأرجنتين: تفوقنا على باراجواي وخذلتنا النتيجة مدرب الأرجنتين: تفوقنا على باراجواي وخذلتنا النتيجة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني أن فريقه كان متفوقا على باراجواي في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بينهما ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اللقاء الذي أقيم مساء أمس الخميس في أسونسيون «أعتقد أن المباراة خلال الشوط الأول كانت تحت سيطرتنا بالكامل تقريبا». وتابع قائلا إن «الشوط الثاني كان أكثر تكافؤ بعض الشيء، لكن مع ذلك أعتقد أننا كنا متفوقين ومسيطرين». وأضاف المدرب «كان ينقصنا الهدف، لا سيما من الفرص الواضحة التي تهيأت لنا. في كرة القدم أحيانا تكون متفوقا وتخذلك النتيجة».

وأكد سكالوني أنه كان يعلم أن منتخب باراجواي سيكون صعبا، مشيرا إلى أنه «خصما معقدا للغاية وفي بعض الأحيان يغير طريقة لعبه». وبهذا التعادل، تضيف الأرجنتين نقطة واحدة لرصيدها ليرتفع إلى 19 نقطة تواصل احتلال الوصافة بها خلف البرازيل المتصدرة. أما باراجواي فتحل في المركز السادس بـ12 نقطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انتهاء القبول الإلكتروني بالجامعات الأهلية لجميع الشهادات

انتهاء القبول الإلكتروني بالجامعات الأهلية لجميع الشهادات

السيسي يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

السيسي يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

سفير مصر بكينيا يدعو بعثة الزمالك لمأدبة عشاء عقب لقاء توسكر

سفير مصر بكينيا يدعو بعثة الزمالك لمأدبة عشاء عقب لقاء توسكر

«ساغو».. بعثة «الفرصة الأخيرة» للكشف عن منشأ كورونا

«ساغو».. بعثة «الفرصة الأخيرة» للكشف عن منشأ كورونا