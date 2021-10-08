مدرب الأرجنتين: تفوقنا على باراجواي وخذلتنا النتيجة

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أكد المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني أن فريقه كان متفوقا على باراجواي في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بينهما ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اللقاء الذي أقيم مساء أمس الخميس في أسونسيون «أعتقد أن المباراة خلال الشوط الأول كانت تحت سيطرتنا بالكامل تقريبا». وتابع قائلا إن «الشوط الثاني كان أكثر تكافؤ بعض الشيء، لكن مع ذلك أعتقد أننا كنا متفوقين ومسيطرين». وأضاف المدرب «كان ينقصنا الهدف، لا سيما من الفرص الواضحة التي تهيأت لنا. في كرة القدم أحيانا تكون متفوقا وتخذلك النتيجة».

وأكد سكالوني أنه كان يعلم أن منتخب باراجواي سيكون صعبا، مشيرا إلى أنه «خصما معقدا للغاية وفي بعض الأحيان يغير طريقة لعبه». وبهذا التعادل، تضيف الأرجنتين نقطة واحدة لرصيدها ليرتفع إلى 19 نقطة تواصل احتلال الوصافة بها خلف البرازيل المتصدرة. أما باراجواي فتحل في المركز السادس بـ12 نقطة.