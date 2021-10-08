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«رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة العربية

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«رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة العربية «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة العربية

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يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يلتقي مع فريق الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي من منافسات البطولة العربية للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة برج العرب، ويسعى «رجال سلة الأهلي» لتحقيق الفوز بها والتأهل إلى المباراة النهائية تحت قيادة الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق.

وتأهل «رجال سلة الأهلي» إلى المربع الذهبي بعد التغلب على بيروت اللبناني في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأربعاء بالدور ربع النهائي.
وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبوالنصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبدالله ناصر.

وشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من ، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.

ودخل «رجال سلة الأهلي» البطولة العربية بمعنويات كبيرة بعدما توج الفريق بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الجزيرة، ليحقق أولى بطولاته في الموسم الجديد.

المصرى اليوم

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