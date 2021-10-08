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اسكواش الأهلى يشارك في بطولتي «بلاك بول» و«الجزيرة»

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اسكواش الأهلى يشارك في بطولتي «بلاك بول» و«الجزيرة» اسكواش الأهلى يشارك في بطولتي «بلاك بول» و«الجزيرة»

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تشارك فرق إسكواش النادي الأهلي، في بطولتي «بلاك بول» و«الجزيرة»، بعد استئناف الاتحاد المصري للاسكواش لنشاط المنافسات للموسم الرياضي الجديد.

ويشارك النادي الأهلي في البطولتين، بفرق11 و13 و15 و17 و19سنة ناشئين وناشئات، وكذلك عمومي رجال وعمومي سيدات. وكان «إسكواش الأهلي» قد استعد بشكل قوي للبطولتين، من خلال التدريبات المكثفة التي خضع لها تحت قيادة عادل المدير الفني للفريق.

يذكر أن الاتحاد المصري للإسكواش، شدد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أعلن منظمي البطولتين عن القواعد والإجراءات المنظمة للبطولة.

وأكد شيرين عادل المدير الفني لفرق الإسكواش بالنادي، أن «إسكواش الأهلي» يسعى لتقديم مستوى جيد خلال البطولتين، وتحقيق المركز الأول في كافة المنافسات، مشيرًا إلى أن التين تشهد مشاركة أندية مميزة، وهناك ثقة كبيرة في لاعبي الأهلي للتتويج بالألقاب.

ويقود اسكواش الأهلي شيرين عادل مديرًا فنيًّا، ومحمود إبراهيم مدربًا عامًّا، ومحمود عبدالقادر مدرب عمومي الرجال، ومحمد فريد مدرب عمومي سيدات، وعبدالرحمن سليمان مدرب 17 سنة ناشئين، ومحمد عبدالخالق مدرب 17 سنة ناشئات، وأحمد عبدالفتاح مدرب 15 سنة ناشئين، ووائل عبدالمجيد مدرب 15 سنة ناشئات، وأحمد إبراهيم مدرب فريق 13 سنة، وأحمد ماهر مدرب فريق 11 سنة ناشئين، وياسر مبروك مدرب 11 سنة ناشئات. فيما يضم الجهاز الإداري لفرق «إسكواش الأهلي» كلا من خالد بسيم مديرًا إداريًّا، وأحمد سمير وأحمد جابر إداريين، بينما يضم الجهاز الطبي هدى حبشي طبيبًا للجهاز بالكامل، وهاني حليم إخصائي علاج طبيعي.

المصرى اليوم

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