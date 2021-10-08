أخبار عاجلة

"إغاثي" الملك يدين انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين بمأرب -
أمريكا تقدم دعمًا إضافيًّا للجيش اللبناني بـ67 مليون دولار -
"التحالف": 36 عملية استهداف نُفذت ضد عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة -
خبراء محليون ودوليون يؤكدون أهمية تعزيز ونشر الوعي بالصحة النفسية -
مصر تستضيف بطولة العالم للأندية للكيك بوكسينج بمشاركة 26 دولة -
مشاهدة مباراة الأرجنتين وبيرو بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 -
وزيرة الهجرة تهنئ سيدة مصرية لاختيارها ضمن أكثر مئة شخصية تأثيرًا بالمجتمع الكندي -
عضو بـ«النواب»: واقعة الصيدلانية كارثة على الدين قبل الفتاة -
قوافل طبية للمواطنين بالمناطق النائية بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أكثر من 1.5 مليون مادة مترجمة تقدمها وكالة رئاسة المسجد النبوي

Print
أكثر من 1.5 مليون مادة مترجمة تقدمها وكالة رئاسة المسجد النبوي أكثر من 1.5 مليون مادة مترجمة تقدمها وكالة رئاسة المسجد النبوي
ترجمة 511 مادة صوتية ومرئية و124 حديثاً صحيحاً بعدد 4 لغات

أكثر من 1.5 مليون مادة مترجمة تقدمها وكالة رئاسة المسجد النبوي

عملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في الوكالة المساعدة للغات والترجمة، على ترجمة 1.508.588 كلمة ما بين اللغات الأردية والفرنسية والملاوية والإنجليزية والهوسا والبنغالية والتركية خلال هذا العام، إضافة إلى ترجمة 511 مادة صوتية ومرئية، وترجمة 124 حديثاً صحيحاً بعدد 4 لغات ونشرها عبر قناة السنة النبوية، بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتسجيل 30 حلقة باللغة الإنجليزية عن السيرة النبوية من داخل المسجد النبوي.

وأبان التقرير الذي أصدرته الرئاسة، أن محتوى الموقع الإلكتروني ترجم نحو 638 و1610 محتويات مترجمة للتواصل الاجتماعي، وعرض 56 محتوى مترجماً للشاشات الإلكترونية و616 محتوى للتطبيقات الذكية و1784 محتوى مترجماً عبر منصة الإنجاز "AMS"، إضافة إلى 700 منشور مترجم من الخطب و371 خطبة مترجمة.

تأتي هذه الخدمات مواكبة لعجلة التطورات التي تشهدها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في جميع المجالات للارتقاء بمستوى خدماتها، والسعي إلى تسهيل الخدمات لغير الناطقين باللغة العربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إغاثي" الملك يدين انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين بمأرب

"إغاثي" الملك يدين انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين بمأرب

أمريكا تقدم دعمًا إضافيًّا للجيش اللبناني بـ67 مليون دولار

أمريكا تقدم دعمًا إضافيًّا للجيش اللبناني بـ67 مليون دولار

"التحالف": 36 عملية استهداف نُفذت ضد عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة

"التحالف": 36 عملية استهداف نُفذت ضد عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة

خبراء محليون ودوليون يؤكدون أهمية تعزيز ونشر الوعي بالصحة النفسية

خبراء محليون ودوليون يؤكدون أهمية تعزيز ونشر الوعي بالصحة النفسية