مصدر: الأهلي رفض طلب موسيماني برفع عقوبة الـ 300 ألف

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أكد مصدر مسؤول أن النادي الأهلي رفض طلب مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بشأن العقوبة التي فرضها محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ضده عقب خسارة لقاء كأس السوبر المحلي أمام طلائع الجيش.

وقال المصدر إن موسيماني طلب إلغاء العقوبة ولكن الأهلي بدأ تنفيذها بشكل رسمي رافضاً طلب مدربه.

وأشار إلى أن دور زوجة موسيماني في تسويق المدير الفني لا يستطيع أحد إنكاره بدليل إعلانها عن انضمام محلل أداء جديد للجهاز الفني.

وأوضح أن الأهلي تراجع عن صفقة يوسف حسن مهاجم المقاولون في اللحظات الأخيرة.