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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده

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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده
أعربا له عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني؛ رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني؛ رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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