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زلزال اليابان..  إصابة 32 شخصاً وحرائق في مبنى ومصفاتَيْن

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زلزال اليابان..  إصابة 32 شخصاً وحرائق في مبنى ومصفاتَيْن زلزال اليابان..  إصابة 32 شخصاً وحرائق في مبنى ومصفاتَيْن
تعليق حركة القطارات عالية السرعة وفحص محطات الطاقة النووية

زلزال اليابان..  إصابة 32 شخصاً وحرائق في مبنى ومصفاتَيْن

أُصيب 32 شخصاً من جرّاء الزلزال الذي ضرب العاصمة اليابانية طوكيو أمس.

وأفادت إدارة الكوارث والحرائق اليابانية، اليوم، بأن معظم الإصابات طفيفة، مضيفةً أنها تلقت بلاغات عن حرائق في مبنى ومصفاتَيْن وجرى احتواؤها.

وعلّقت السلطات اليابانية حركة القطارات المحلية والقطارات عالية السرعة على الفور كإجراءٍ احترازي، وفحصت محطات الطاقة النووية، حيث لم يتم الإبلاغ عن أيّ خلل على الفور.

وكان زلزالٌ بقوة 6.1 درجة قد ضرب أمس العاصمة اليابانية طوكيو والمناطق المحيطة بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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