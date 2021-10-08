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حشيش وسلاح نارى وطلقات بحوزة عاطلين بالمنوفية

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حشيش وسلاح نارى وطلقات بحوزة عاطلين بالمنوفية حشيش وسلاح نارى وطلقات بحوزة عاطلين بالمنوفية

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ضبطت اجهزة الامن بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية عاطليّن ، لهما معلومات جنائية قاما بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة مركز شرطة أشمون مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة المركز ، وعثر بحوزتهما على " 4 كيلو جرام من مخدر الحشيش ، كمية من مخدر الشادو ،بندقية آلية - بندقية خرطوش ،عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ، مبلغ مالى وهواتف محمولة ،سيارة ملاكى "ملك أحدهما" ، و بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الناريين بقصد حماية نشاطهما الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما .

المصرى اليوم

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