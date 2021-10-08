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لقي 3 أشخاص مصرعهما، فيما أصيب 27 آخرين، في 8 حوادث طرق متفرقة بالمنيا.

تلقي اللواء محمد عبد التواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع 3 أشخاص، وإصابة 27 آخرين في 8 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة، بينها إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الشرقي أمام مركز ملوي ، وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالطريق الزراعي أمام قرية ابيوها أبوقرقاص ، وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي جنوب قرية الروضة بمركز ملوي ، وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك بعربة كارو بطريق سيلا الغربية في مطاي، ومصرع شخصين اثنين في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالبلوك بطريق محور سمالوط، ومصرع شخص في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بشارع عدنان المالكي بمدينة المنيا، وإصابة شخصين اثنين في حادث سيارة بطريق الكورنيش ، وآخرين في حادث تصادم توك توك بسيارة بطريق دفش في سمالوط.

تم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات العامة وتحررت محاضر بالمخالفات.