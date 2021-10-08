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ربة منزل وزوجها نصبا على المواطنين بحجة استثمار اموالهم فى البورصة بالساحل

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ربة منزل وزوجها نصبا على المواطنين بحجة استثمار اموالهم فى البورصة بالساحل ربة منزل وزوجها نصبا على المواطنين بحجة استثمار اموالهم فى البورصة بالساحل

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تحققت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة من بلاغ 3 سيدات بتعرضهن للنصب من قبل سيدة وزوجها والإستيلاء منهن على مبالغ مالية ، بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وأسفرت عن قيام إحدى السيدات وزوجها فى الساحل بالنصب والإحتيال على الشاكين وتلقى مبالغ مالية منهن بزعم إستثمارها لهن فى مجال المضاربة بالبورصات العالمية والمعادن النفيسة بما يعرف بنظام "الفوركس" من خلال الإعلان عن ذلك النشاط على المعلومات الدولية الإنترنت مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم وإلتزامهما معهن فى سداد الأرباح لفترة زمنية إلا أنهما إمتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهن والإستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة للقانون ، كما أكدت التحريات قيامهما بتغير محل إقامتهما والتنقل فى العديد من محال الإقامات المختلفة ،تم ضبطهما فى مدينة نصر أول بالقاهرة ، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة

المصرى اليوم

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