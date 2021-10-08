رغم مرور 12 عاما ودفع مبلغ ضخم.. براءة رونالدو من اغتصاب «كاثرين»

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حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على حكم جديد يقضي ببراءته من تهمة اغتصاب السيدة كاثرين مايورجا.

وتعود الواقعة إلى عام 2009 حيث ادعت كاثرين أن أفضل لاعب في العالم سابقًا، قام بالاعتداء عليها جنسيًا داخل إحدى غرف فندق مدينة لاس فيجاس الإسبانية.

وقام القاضي برفض الدعوى القضائية المقدمة ضد كريستيانو رونالدو بعد اتهامه باغتصار كاثرين مايورجا قبل نحو 12 عاما من الواقعة.

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وحاول دفاع البرتغالي رونالدو إلغاء الدعوى، زاعمين أن محاميها وضع يديه على مئات الصفحات من المراسلات المسروقة بين رونالدو وفريقه من المحامين، معتبرين أن وثائق «فوتبول ليكس» تعرضت للإختراق.

يذكر أنه قد تمت تسوية الدعوى الأولية ضد كريستيانو رونالدو خارج المحكمة في عام 2010، بعدما منح مايورجا 375 ألف جنيه إسترليني نظير عدم إفشاء الأمر ورفع دعوى قضائية.

وعلق بيتر إس كريستيانسن محامي الأسطورة البرتغالي كريستيانورونالدو قائلًا: «نحن سعداء بمراجعة المحكمة المفصلة لهذه المسألة واستعدادها لتطبيق القانون بشكل عادل على الوقائع والتوصية برفض الدعوى المدنية ضد رونالدو».