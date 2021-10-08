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بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء البحر الأحمر

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بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء البحر الأحمر بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء البحر الأحمر

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انطلقت اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الأطباء بالبحرالأحمر وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وتعقد انتخابات التجديد النصفى كل عامين، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الخامسة مساءا يغلق بعدها صناديق الاقتراع تمهيدا لفرز الأصوات وإعلان النتيجة النهائية مساء اليوم.

ويتنافس8 مرشحين على 4 مقاعد ويخوض المعركة الانتخابية في التجديد النصفى اربعة مرشحين فوق السن وهم الأطباء احمد توغان وحمادة ابو الحجاج وصموئيل توفيق ومحمد السيسى و يتنافسون على مقعدين فقط، بينما يتنافس اربعة مرشحين على مقعدين تحت السن وهم احمد شافى ومحمد ثروت وبشير رمضان ومعتز عبد الواحد.

المصرى اليوم

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