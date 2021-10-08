تحقيقات مع 3 مسؤولين في واقعة العثور على 35 ألف عبوة لقاح كورونا في ترعة بالمنيا

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بدأت هيئة النيابة الإدارية بمركز بني مزار، شمال المنيا، برئاسة المستشار كمال دراز، رئيس النيابة، تحقيقات موسعة مع 3 مسئولين بالإدارة الصحية بمركز بني مزار، في واقعة العثور على 53 ألف عبوة سينو فارم، «لقاح كورونا» المخصصة للوقاية من الوباء، عثر عليها ملقاة على جانبي ترعة أبشاق، بدائرة المركز.

وبدأ فريق التحقيق الذي يضم المستشارين محمود خليفة، ومحمد يحي العطار، باستدعاء 3 مسئولين، بينهم الدكتور عصام الخطيب، مدير الإدارة الصحية، والدكتور عيد عثمان مدير الطب الوقائي، ومحمد السيد عبدالله، مراقب صحي.

وقال مسؤول بالنيابة الإدارية إن المستشار ت ابو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلف فريق التحقيق تحت إشراف المستشار محمد عبدالكريم، مدير التفتيش الفني، والمستشار كمال دراز، مدير النيابة الإدارية بمغاغة للتحقيق في الواقعة، وفتح باب تحقيق لأول مرة يوم الجمعة.

كان اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، بلاغا بتداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعثور أهالي قرية أبشاق بالعثور على كميات من لقاح الوقاية من وباء كورونا المستجد،على جانبي ترعة أبشاق .

انتقل فريق من الأجهزة الأمنية، والإدارة الصحية، والوحدة المحلية إلى موقع البلاغ، وتم العثور على ما يقرب من 35 الف امبول سينو فارم، المخصص للوقاية من وباء كورونا.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة، تحت تصرف النيابة العامة.

العثور علي كميات من لقاح كورونا بجوار ترعة في المنيا

العثور علي كميات من لقاح كورونا بجوار ترعة في المنيا