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شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من الحملات على محطات البنزين للتأكد من توافر الكميات المناسبة من البنزين بمختلف انواعه في محطات البنزين، وذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة تحريك أسعار البنزين.

وكانت اسعار البنزين شهدت زيادة بمقدار 25 قرشا للتر حيث أصبح سعر لتر البنزين 80 ب7 جنيهات بدلا من 6.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 ب8.25 جنيه بدلا من 8 جنيهات وسعر لتر بنزين 95 ب9.25 جنيه بدلا من 9 جنيهات.

وقامت مأموريات التموين بمختلف المحافظات بالمرور على محطات البنزين للتأكد من استمرار بيع البنزين حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم والقيام بجرد الكميات الموجودة، تحسبا لقيام البعض من أصحاب محطات البنزين بتخزين كميات من البنزين للاستفادة من بيعها بالسعر الجديد.