أخبار عاجلة

"إغاثي" الملك يدين انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين بمأرب -
أمريكا تقدم دعمًا إضافيًّا للجيش اللبناني بـ67 مليون دولار -
"التحالف": 36 عملية استهداف نُفذت ضد عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة -
خبراء محليون ودوليون يؤكدون أهمية تعزيز ونشر الوعي بالصحة النفسية -
مصر تستضيف بطولة العالم للأندية للكيك بوكسينج بمشاركة 26 دولة -
مشاهدة مباراة الأرجنتين وبيرو بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 -
وزيرة الهجرة تهنئ سيدة مصرية لاختيارها ضمن أكثر مئة شخصية تأثيرًا بالمجتمع الكندي -
عضو بـ«النواب»: واقعة الصيدلانية كارثة على الدين قبل الفتاة -
قوافل طبية للمواطنين بالمناطق النائية بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزارة تشن حملات مراقبة على محطات البنزين

Print
وزارة التموين تشن حملات مراقبة على محطات البنزين وزارة تشن حملات مراقبة على محطات البنزين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت وزارة والتجارة الداخلية عددا من الحملات على محطات البنزين للتأكد من توافر الكميات المناسبة من البنزين بمختلف انواعه في محطات البنزين، وذلك بعد ساعات من إعلان تحريك البنزين.

وكانت البنزين شهدت زيادة بمقدار 25 قرشا للتر حيث أصبح سعر لتر البنزين 80 ب7 جنيهات بدلا من 6.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 ب8.25 جنيه بدلا من 8 جنيهات وسعر لتر بنزين 95 ب9.25 جنيه بدلا من 9 جنيهات.

وقامت مأموريات التموين بمختلف المحافظات بالمرور على محطات البنزين للتأكد من استمرار بيع البنزين حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم والقيام بجرد الكميات الموجودة، تحسبا لقيام البعض من أصحاب محطات البنزين بتخزين كميات من البنزين للاستفادة من بيعها بالسعر الجديد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعليق ثالث لتحقيقات "مرفأ بيروت".. والحكومة تناقش الأزمة

تعليق ثالث لتحقيقات "مرفأ بيروت".. والحكومة تناقش الأزمة

وزيرة الهجرة: نعيش في أزهى عصور المرأة.. ولدينا 8 وزيرات في الحكومة و163 نائبة برلمانية

وزيرة الهجرة: نعيش في أزهى عصور المرأة.. ولدينا 8 وزيرات في الحكومة و163 نائبة برلمانية

الاسعار الجديدة للحديد و الاسمنت اليوم الخميس 14 اكتوبر 2021

الاسعار الجديدة للحديد و الاسمنت اليوم الخميس 14 اكتوبر 2021

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 14-10-2021

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 14-10-2021