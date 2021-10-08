بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء المنيا

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بدأت صباح اليوم الجمعة، عمليات التصويت في انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة أطباء محافظة المنيا، حيث يتنافس 9 مرشحين على 4 مقاعد بينهم مقعدين فوق السن، ومقعدين تحت السن، حيث خصصت النقابة قاعة للتصويت بإحدى الفنادق بمدينة المنيا، لعملية التصويت وفرز الأصوات، وإعلان النتائج.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات والتنافس على 4 مقاعد، بينهم 5 مرشحين على مقعدين فوق السن، و4 مرشحين على مقعدين تحت السن.

وحددت اللجنة المشرفة على الانتخابات، مواعيد التصويت من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الخامسة مساءا، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد.

ويدخل المنافسة المرشحين بقائمتين الأولي «قائمة المستقبل» وتضم في عضويتها الأطباء محمود عمر ويسري بهجت، فوق السن، واحمد جمال ومحمد ربيع تحت السن، والثانية «قائمة المستقلين» وتضم باقي المرشحين .

وأعلن الدكتور نصر زغلول، نقيب أطباء المحافظة، دعوه أكثر من 6 آلاف طبيب، للتصويت في الانتخابات، التي تجري الجمعة، تحت إشراف اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة .