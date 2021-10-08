تعرَّف على موعد بدء الدراسة فى المعاهد الأزهرية والمصروفات المدرسية

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ارتفع البحث عن مواعيد الدراسة في المعاهد الأزهرية وكذلك مصروفات الدراسة في معاهد الأزهر الشريف الإبتدائية والإعدادية والثانوية.

تبدأ الدراسة في الأزهر الشريف يوم السبت 9 أكتوبر وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 8 يناير 2022.

وتبدأ أجازة منتصف العام يوم 5 فبراير 2022 وتنتهي 17 فبراير 2022.

تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2021 وتستمر حتى 5 مايو 2022، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 7 مايو 2022.

تبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل يوم 16 يوليو 2022، وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والعلوم الإسلامية وإعدادية وثانوية البعوث يوم 2 يوليو للدور الأول و27 أغسطس للدور الثاني.

مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية رياض أطفال

تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية KG1 350 جنيهًا.

تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية KG2 150 جنيهًا.

مصروفات المعاهد الأزهرية الإبتدائية العادية

تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية العادية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية 49.05 جنيهًا.

تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية الإعدادية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية 59.05 جنيهًا.

تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية الثانوية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية 72.05 جنيهًا.

مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لطلاب المرحلة الإعدادية

تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الأول الإعدادي 388.05 جنيهًا.

تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الثاني الإعدادي 188.05 جنيهًا.

تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الثالث الإعدادي 188.05 جنيهًا.

مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لطلاب المرحلة الإبتدائية

تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الأول الإبتدائي 354.05 جنيهًا.

تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الثاني الإبتدائي 154.05 جنيهًا.

تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الرابع الإبتدائي 154.05 جنيهًا.

تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الخامس الإبتدائي 154.05 جنيهًا.

تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف السادس الإبتدائي 154.05 جنيهًا.

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