تعرَّف على موعد بدء الدراسة فى المعاهد الأزهرية والمصروفات المدرسية

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ارتفع البحث عن مواعيد الدراسة في المعاهد الأزهرية وكذلك مصروفات الدراسة في معاهد الأزهر الشريف الإبتدائية والإعدادية والثانوية.
تبدأ الدراسة في الأزهر الشريف يوم السبت 9 أكتوبر وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 8 يناير 2022.
وتبدأ أجازة منتصف العام يوم 5 فبراير 2022 وتنتهي 17 فبراير 2022.
تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2021 وتستمر حتى 5 مايو 2022، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 7 مايو 2022.
تبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل يوم 16 يوليو 2022، وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والعلوم الإسلامية وإعدادية وثانوية البعوث يوم 2 يوليو للدور الأول و27 أغسطس للدور الثاني.
مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية رياض أطفال
- تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية KG1 350 جنيهًا.
- تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية KG2 150 جنيهًا.
مصروفات المعاهد الأزهرية الإبتدائية العادية
- تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية العادية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية 49.05 جنيهًا.
- تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية الإعدادية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية 59.05 جنيهًا.
- تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية الثانوية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية 72.05 جنيهًا.
مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لطلاب المرحلة الإعدادية
- تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الأول الإعدادي 388.05 جنيهًا.
- تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الثاني الإعدادي 188.05 جنيهًا.
- تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الثالث الإعدادي 188.05 جنيهًا.
مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لطلاب المرحلة الإبتدائية
- تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الأول الإبتدائي 354.05 جنيهًا.
- تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الثاني الإبتدائي 154.05 جنيهًا.
- تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الرابع الإبتدائي 154.05 جنيهًا.
- تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الخامس الإبتدائي 154.05 جنيهًا.
- تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف السادس الإبتدائي 154.05 جنيهًا.
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