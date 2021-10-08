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تعرَّف على موعد بدء الدراسة فى المعاهد الأزهرية والمصروفات المدرسية

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تعرَّف على موعد بدء الدراسة فى المعاهد الأزهرية والمصروفات المدرسية تعرَّف على موعد بدء الدراسة فى المعاهد الأزهرية والمصروفات المدرسية

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ارتفع البحث عن مواعيد الدراسة في المعاهد الأزهرية وكذلك مصروفات الدراسة في معاهد الأزهر الشريف الإبتدائية والإعدادية والثانوية.

تبدأ الدراسة في الأزهر الشريف يوم السبت 9 أكتوبر وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 8 يناير 2022.

وتبدأ أجازة منتصف العام يوم 5 فبراير 2022 وتنتهي 17 فبراير 2022.

تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2021 وتستمر حتى 5 مايو 2022، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 7 مايو 2022.

تبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل يوم 16 يوليو 2022، وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والعلوم الإسلامية وإعدادية وثانوية البعوث يوم 2 يوليو للدور الأول و27 أغسطس للدور الثاني.

مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية رياض أطفال

  • تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية KG1 350 جنيهًا.
  • تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية KG2 150 جنيهًا.

مصروفات المعاهد الأزهرية الإبتدائية العادية

  • تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية العادية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية 49.05 جنيهًا.
  • تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية الإعدادية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية 59.05 جنيهًا.
  • تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية الثانوية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية 72.05 جنيهًا.

مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لطلاب المرحلة الإعدادية

  • تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الأول الإعدادي 388.05 جنيهًا.
  • تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الثاني الإعدادي 188.05 جنيهًا.
  • تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الثالث الإعدادي 188.05 جنيهًا.

مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لطلاب المرحلة الإبتدائية

  • تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الأول الإبتدائي 354.05 جنيهًا.
  • تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الثاني الإبتدائي 154.05 جنيهًا.
  • تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الرابع الإبتدائي 154.05 جنيهًا.
  • تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف الخامس الإبتدائي 154.05 جنيهًا.
  • تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الصف السادس الإبتدائي 154.05 جنيهًا.

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