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«أوتوستراد» تفاجئ الجمهور المصري بالعرض الأول لأغنيات ألبومها الجديد

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«أوتوستراد» تفاجئ الجمهور المصري بالعرض الأول لأغنيات ألبومها الجديد «أوتوستراد» تفاجئ الجمهور المصري بالعرض الأول لأغنيات ألبومها الجديد

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أحيا فريق «أوتوستراد»، أشهر الفرق الغنائية في الأردن والعالم العربي، حفلا جماهيريا على خشبة مسرح ساقية الصاوي، في مستهل جولتها الفنية في بعد غياب، وقدمت على مدار ساعتين عدد من أغنيات ألبوماتها الخمسة، بداية من رائعة «ألبير» وأقدم أغنياتها «راحت يا خال» و«أنا بكرا معطل»، مرورا بأغنيات «استنى شوي» و«مرسال» و«مافي وقت» ختاما بأغنية «حبسة».

كما فاجأت أوتوستراد الجمهور المصري بالعرض الأول لأغنيات ألبومها الجديد، من بينها أغنية «بغيابك» وأغنية «فكرك» التي انتهت من تصوير الكليب الخاص بها قبل قدومها إلى القاهرة.

ومن المقرر أن تحيي «أوتوستراد» حفل في الشيخ زايد، الأربعاء 13 أكتوبر، وحفلا في الجونة مساء الجمعة 15 أكتوبر.

المصرى اليوم

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