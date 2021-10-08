تحقيق عاجل من النيابة الإدارية في واقعة «لقاح كورونا بالمنيا»

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أمر المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة عثور عدد من المواطنين على كميات كبيرة من لقاح «ڤيروس كورونا» ملقاة بجوار إحدى الترع بنطاق مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

وكانت إدارة الإعلام برئاسة الهيئة قد رصدت تداول الواقعة أمس الخميس في عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وبعرض الواقعة على رئيس الهيئة، كلف النيابة الإدارية ببني مزار، بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة وعرض الأوراق على سيادته فور انتهاء التحقيقات.

وقد باشرت النيابة الإدارية ببني مزار تحقيقاتها في الواقعة على الفور، وقام المستشار كمال دراز مدير النيابة، بقيد البلاغ بالقضية رقم ٤٢٠ / ٢٠٢١ بني مزار، وتشكيل فريق تحقيق من كل من المستشارين محمد يحيى العطار رئيس النيابة، ومحمود خليفة- رئيس النيابة، لسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.