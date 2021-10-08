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بسبب اولوية المرور .. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة الشوم في الاسكندرية

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بسبب اولوية المرور .. الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة الشوم في الاسكندرية بسبب اولوية المرور .. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة الشوم في الاسكندرية

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على إحدى الصفحات عبر «فيس بوك» يتضمن مشاجرة بالإسكندرية

قالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة :«فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى»فيس بوك«يتضمن حدوث مشاجرة ووجود مصابين بالإسكندرية».

واضافت :«بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.. بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول ( أحد الأشخاص»مصاب بجرح قطعى بالرأس«ووالده – مقيمان بدائرة القسم)، طرف ثان (5 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية – وبحوزة ثلاثة منهم 2 سلاح أبيض وعصا خشبية»شومة«) بسبب أولوية المرور بين 2 من الطرفين حال قيادة كلٍ منهما سيارته، على إثر خلافات سابقة بسبب الجيرة تطورت لمشاجرة بين الطرفين، أسفرت عن إصابة الأول المنوه عنها».

وتابعت :«عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة في المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه،تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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