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فوز صحفية فلبينية وصحفي روسي بجائزة نوبل للسلام 2021

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فوز صحفية فلبينية وصحفي روسي بجائزة نوبل للسلام 2021 فوز صحفية فلبينية وصحفي روسي بجائزة نوبل للسلام 2021

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فازت الصحفية الفلبينية ماريا ريسا والصحفي الروسي دميتري موراتوف الجمعة بجائزة نوبل للسلام 2021.

وقالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس أندرسن في مؤتمر صحفي إن «ريسا وموراتوف يحصلان على جائزة السلام لنضالهما الشجاع من أجل حرية التعبير في الفلبين وروسيا».

وأضافت «وهما من ناحية أخرى يمثلان جميع الصحفيين الذين يدافعون عن هذه المُثُل في عالم تواجه فيه الديمقراطية وحرية الصحافة أوضاعا صعبة بشكل متزايد».

وستمنح جائزة نوبل للسلام في العاشر من ديسمبر كانون، في ذكرى وفاة رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل الذي أسس الجوائز المرموقة في وصيته عام 1895.

المصرى اليوم

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