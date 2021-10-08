محافظ المنيا يكلف نائبة بفحص المخزن الإقليمي بعد العثور على عبوات لقاح كورونا بترعة

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كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور محمد محمود ابو زيد، بالانتقال إلى مديرية الصحة بالمحافظة، والمخزن الإقليمي للعقارات والأدوية والتعرف على إبعاد واقعة عثور المواطنين من قرية أبشاق على كميات من لقاح السينو فارم «الصيني» المخصص للوقاية من كورونا، وانتقال فريق من الشرطة، والوحدة المحلية، وتحريز الكميات ووضعها تحت تصرف النيابة العامة .

وأكد «المحافظ» في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم» ان النائب العام فتح تحقيقات موسعة في الواقعة. مؤكدا ان الواقعة تنحصر في عثور المواطنين من قرية أبشاق على كميات من لقاح السينو فارم «الصيني» المخصص للوقاية من كورونا، على الفور انتقل فريق الشرطة، والوحدة المحلية، وتم تحريز الكميات ووضعها تحت تصرف النيابة العامة .

في سياق متصل بدأت النيابة الإدارية بمركز بني مزار، شمال المنيا، برئاسة المستشار كمال دراز، رئيس النيابة، والمستشارين محمود خليفة، ومحمد يحي العطار، تحقيقات موسعة، باستدعاء 3 مسئولين، بينهم الدكتور عصام الخطيب، مدير الإدارة الصحية، والدكتور عيد عثمانـ مدير الطب الوقائي، ومحمد السيد عبدالله، مراقب صحي .

كان اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، بلاغا بتداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعثور أهالي قرية أبشاق بالعثور على كميات من لقاح الوقاية من وباء كورونا المستجد،على جانبي ترعة أبشاق .

انتقل فريق من الأجهزة الأمنية، والإدارة الصحية، والوحدة المحلية إلى موقع البلاغ، وتم العثور على ما يقرب من 35 ألف امبول سينو فارم، المخصص للوقاية من وباء كورونا .

تم التحفظ على الكميات المضبوطة، تحت تصرف النيابة العامة .

العثور علي كميات من لقاح كورونا بجوار ترعة في المنيا

العثور علي كميات من لقاح كورونا بجوار ترعة في المنيا