بعد وفاة لاعب ساجدا في مركز شباب ببني سويف.. حارس مرمى يفارق الحياة ممسكا بالعارضة

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جرت محاولات إنعاش لاعب كرة القدم مصطفى نجم 35 سنة في ملعب مركز شباب مدينة بنى سويف، بعد سقوطه خلال مباراة لكرة القدم مع زملائه ما أدى إلى نقله إلى المستشفى وتبين للأطباء وفاته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وسقط مصطفى نجم من شارع الفحم بعزبة بلبل بمدينة بنى سويف أثناء وقوفه حارس مرمى لفريقه عقب صفارة الحكم وهو ممسكا بعارضة المرمى على الأرض خلال المباراة.

وقام اللاعبون الموجودون داخل المستطيل الأخضر بنقل اللاعب إلى مستشفى خاص إلا أن الأطباء عجزوا عن إنقاذه وانتقل زملائه باللاعب إلى مستشفى الجامعة في محاولة يائسة منهم لإنقاذه إلا أن الاطباء أعلنوا وفاته.

وقال مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إنه تلقى تقريرا شفهيا من رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة بوفاة حارس مرمى أثناء مباراة سقط مغشيا عليه ممسكا بعارضة المرمى وسط حالة من الحزن لزملائه.

وقال إن مجموعة من الشباب قامت باستئجار الملعب الخاص بمركز شباب المدينة في الساعات الأولى من الصباح لمدة ساعتين وأثناء الانتهاء من المباراة بعد صافرة حكم انتدبوه للتحكيم من بينهم سقط اللاعب الذي يشغل موقع حارس مرمى في الأرض ممسكا بعارضة المرمى وتم نقله إلى المستشفى.

وقال إن التقرير الأولي أكد وفاة شاب 35 سنة.متزوج في الملعب من مدينة بنى سويف في مركز شباب المدينة المعروف باسم ساحة الشعبية إثر أزمة قلبية وهبوط حاد في القلب بعد انتهاء المباراة الساعة الواحدة وخمسة عشر وبحضور أخيه معه وتم الذهاب إلى مستشفى الخاص مجاورة للملعب وأفاد بأنه متوفى بهبوط حاد في القلب ثم ذهبوا لمستشفى الجامعة وأفاد بأنه متوفى بهبوط حاد في القلب وتم معاينة الكاميرات وأنه وقف بعد انتهاء المباراة ثم أخذ خطوات للخلف ثم سقط على الأرض ممسكا بالعارضة

وقال تونى عثمان رئيس نادى شبان بنى سويف إنه في مارس الماضى فوجئ لاعبو مركز شباب دلاص بمركز ناصر بعد قيام لاعب إحرازه هدفا قام بالسجود وسط الملعب ويدعى ممدوح محمد عبدالعزيز طالب رابعه هندسه وظل ساجدا إلى أن قام اللاعبون بالذهاب اليه وفوجئوا بأنه توفى في ملعب مركز شباب دلاص أثناء لعب كرة القدم وهو صائم بسكتة قلبية.

وقام مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالذهاب إلى أسرته وقدم واجب العزاء فيه مندوبا عن وزير الشباب والرياضة مشيرا إلى أن سقوط اللاعبين في الملاعب في بنى سويف أصبحت ظاهرة تستحق الدراسة الصحية والبحث عن أسبابها فقط سقط سيد ابوزيد حكم كرة قدم في الساحة الشعبية ومن قبلها اللواء سمير حافظ بمركز شباب العبور واللاعب الدولى محمد رمضان الشهير بـ الفكهانى في نفس الملعب وهى ظاهرة تستحق الدراسة الطبية.