أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يستقبل أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي -
تعرف على لوائح معالجة تذاكر الطيران الملغاة بسبب الجائحة -
مجمع الملك فهد: إطلاق نسخة محدثة من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي -
نجاح ولادة قيصرية خامسة عالية الخطورة لسيدة سعودية في المدينة -
"الاتصالات" تجدد التأكيد على موعد نهاية الفترة الانتقالية لنقل أسماء النطاقات السعودية -
تنطلق اليوم.. تعرف على قائمة بالعروض المشاركة بملتقى الإسكندرية المسرحي -
كاظم الساهر يفتتح حفلات «أمسيات خالدة» في إكسبو 2020 دبي -
بث مباشر الزمالك وتوسكر الكيني .. قناة مفتوحة مجانية تعلن نقل المباراة على الهواء -
قرار هام من توسكر الكيني قبل موقعة الزمالك بشأن إذاعة المباراة -
تألق اوناجم وعمر السعيد وحفنى فى تقسيمة المستبعدين من لقاء توسكر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ شمال سيناء: اهتمام رئاسي بتنمية سيناء.. وانفراجة قريبا بالمحافظة

Print
محافظ شمال سيناء: اهتمام رئاسي بتنمية سيناء.. وانفراجة قريبا بالمحافظة محافظ شمال سيناء: اهتمام رئاسي بتنمية سيناء.. وانفراجة قريبا بالمحافظة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن هناك اهتمام رئاسى كبير بتنمية وتعمير سيناء .

وأعلن المحافظ في تصريح له، أن شمال سيناء تشهد كل يوم إنجازا جديدا بقضل توجيهات الرئيس، واهتمام جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتنمية وتعمير سيناء، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس بمناسبة انتصارات السادس من أكتوبر تعد نبراسا لنا جميعا على أرض سيناء بالعمل يد بيد من أجل تنمية وتعمير سيناء.

وأعلن المحافظ أن افتتاح السيد الرئيس لمحطة معالجة مياه بحر البقر لصالح الزراعة والتنمية بشمال سيناء، وهناك الكثير من المشروعات التي يتم افتتاحها بالمحافظة، وأنه خلال الأيام القادمة ستشهد محافظة شمال سيناء انفراجة كبيرة على كافة المستويات.

وأوضح المحافظ أنه تم طرح التجمعات التنموية بوسط سيناء الكترونيا على المواطنين بشمال سيناء وباقي المحافظات.. بحيث يحصل المواطن على منزل و5 أفدنة شاملة شبكات الرى، وأن توجيهات السيد الرئيس بمضاعفة مساحة الأراضى الزراعية لكل من يثبت جديته في زراعتها خلال 10 سنوات، وأن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية فيضم: أراض زراعية مجهزة، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية.

وأضاف المحافظ أنه تم فتح جزئى للمنطقة الصناعية بالعريش وبدء العمل بها، وجارى استكمال المرافق ومجمع الصناعات الحرفية الذي يضم 48 ورشة مجهزة بتوزيعها على الحرفيين والمهنيين والشباب لتوفير فرص عمل للمواطنين.. علاوة على طرح مساحات جديدة من الأراضى المجاورة للبيع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تستضيف بطولة العالم للأندية للكيك بوكسينج بمشاركة 26 دولة

مصر تستضيف بطولة العالم للأندية للكيك بوكسينج بمشاركة 26 دولة

مشاهدة مباراة الأرجنتين وبيرو بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة الأرجنتين وبيرو بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

وزيرة الهجرة تهنئ سيدة مصرية لاختيارها ضمن أكثر مئة شخصية تأثيرًا بالمجتمع الكندي

وزيرة الهجرة تهنئ سيدة مصرية لاختيارها ضمن أكثر مئة شخصية تأثيرًا بالمجتمع الكندي