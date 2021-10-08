محافظ شمال سيناء: اهتمام رئاسي بتنمية سيناء.. وانفراجة قريبا بالمحافظة

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أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن هناك اهتمام رئاسى كبير بتنمية وتعمير سيناء .

وأعلن المحافظ في تصريح له، أن شمال سيناء تشهد كل يوم إنجازا جديدا بقضل توجيهات الرئيس، واهتمام جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتنمية وتعمير سيناء، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس بمناسبة انتصارات السادس من أكتوبر تعد نبراسا لنا جميعا على أرض سيناء بالعمل يد بيد من أجل تنمية وتعمير سيناء.

وأعلن المحافظ أن افتتاح السيد الرئيس لمحطة معالجة مياه بحر البقر لصالح الزراعة والتنمية بشمال سيناء، وهناك الكثير من المشروعات التي يتم افتتاحها بالمحافظة، وأنه خلال الأيام القادمة ستشهد محافظة شمال سيناء انفراجة كبيرة على كافة المستويات.

وأوضح المحافظ أنه تم طرح التجمعات التنموية بوسط سيناء الكترونيا على المواطنين بشمال سيناء وباقي المحافظات.. بحيث يحصل المواطن على منزل و5 أفدنة شاملة شبكات الرى، وأن توجيهات السيد الرئيس بمضاعفة مساحة الأراضى الزراعية لكل من يثبت جديته في زراعتها خلال 10 سنوات، وأن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية فيضم: أراض زراعية مجهزة، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية.

وأضاف المحافظ أنه تم فتح جزئى للمنطقة الصناعية بالعريش وبدء العمل بها، وجارى استكمال المرافق ومجمع الصناعات الحرفية الذي يضم 48 ورشة مجهزة بتوزيعها على الحرفيين والمهنيين والشباب لتوفير فرص عمل للمواطنين.. علاوة على طرح مساحات جديدة من الأراضى المجاورة للبيع.