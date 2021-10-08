إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة على طريق بنى سويف القاهرة الزراعي

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أصيب 3 أشخاص بينهم شقيقين، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بعمود إنارة أمام محطة الصرف الصحى تزمنت بطريق تزمنت الشرقية- مدينة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بعمود إنارة أمام محطة الصرف الصحي تزمنت.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من باسم ع م 20 سنة مقيم عزبة التحرير، مصاب اشتباه نزيف بالمخ مع جروح وسحجات بالجسم، وشقيقة مازن 15 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج مع جروح وسحجات بالجسم، أحمد ت س 22 سنة مصاب بجرح قطعي بالشفة السفلي حوالي 2 سم مع جروح وسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى وتقديم العلاج اللازم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير المستشفى التخصصي.