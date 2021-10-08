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التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لمباراة وليبيا في تصفيات 2022

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التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لمباراة وليبيا في تصفيات 2022

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يخوض المنتخب المصري اللقاء الثالث في المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة 2022 ضد منتخب ليبيا، اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2022 في التاسعة مساءا.

وقد كانت قرعة تصفيات المونديال المنتخب المصري في المجموعة السادسة برفقة الثلاثي ليبيا والجابون وأنجولا.

منتخب ليبيا يتصدر ترتيب فرق المجموعة برصيد أربع نقاط بعدما حقق الفوز في أول جولتين على حساب الجابون ثم أنجولا على الترتيب، فيما يحتل منتخب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، بعد الفوز على أنجولا في الجولة الأولى ثم التعادل خارج أرضه أمام الجابون.

التدريب النهائي لمنتخب مصر استعدادًا لمواجهة ليبيا

ويتأهل صاحب الصدارة في كل مجموعة من المجموعات العشر في التصفيات الإفريقية إلى المرحلة الثالثة، التي تحدد المتأهلين الخمسة عن القارة السمراء إلى مونديال 2022.

نستعرض معًا على بوابة «المصري اليوم«القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

تقام مباراة مصر وليبيا في الجولة الثانية من منافسات المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021.

وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرةً مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التدريب النهائي لمنتخب مصر استعدادًا لمواجهة ليبيا

أعلنت قنوات اون تايم سبورت On Time Sports حصولها على حقوق بث مباريات المنتخب المصري بالكامل سواءً داخل أو خارج مصر في تصفيات كأس العالم 2022، وستذاع مباراة مصر وليبيا على شاشتها.

ما هو تردد قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباريات المنتخب المصري؟

تتواجد قنوات On Time Sports على قمر النايل سات على التردد الآتي:

القمر

نايل سات

التردد

11861

الاستقطاب

رأسي

معدل الترميز

27500

معامل التصحيح

5/6

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

يفضل «كيروش» اللعب بطريقة 4-3-3، وهو ما سيخوض بها مواجهة اليوم أمام ليبيا، ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، رمضان صبحي.

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التدريب النهائي لمنتخب مصر استعدادًا لمواجهة ليبيا

رسالة كيروش للجماهير المصرية قبل مباراة مصر وليبيا

وطلب البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول، من الجمهور الكروي المصرى مساندته في مهمته مع منتخب مصر، والتوقف عن الحديث حول قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراتى ليبيا المحدد لهما اليوم الجمعة 8 أكتوبر، والاثنين 11 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، مؤكدًا على أن ما يهمه هو أمر واحد فقط، وهو منتخب مصر دون النظر لأى أسماء، رافضاً الإفصاح عن سبب استبعاد ثنائى الأهلي محمد شريف ومحمد مجدى «أفشة»، في مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

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هذا وقد اختتم المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة كارلوس كيروش استعداداته لمواجهة المنتخب الليبي اليوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

المصرى اليوم

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