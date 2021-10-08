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البرلمان العربي : الاعتداء على مطار أبها الدولي عمل إرهابي

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البرلمان العربي : الاعتداء على مطار أبها الدولي عمل إرهابي البرلمان العربي : الاعتداء على مطار أبها الدولي عمل إرهابي

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أدان البرلمان العربي الاستهداف الإرهابي الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي بطائرة مفخخة، والذي أسفر عن إصابة 4 مدنيين من العاملين بالمطار وتهشم زجاج بعض الواجهات.

وأكد البرلمان العربي، أن هذا الاعتداء الإرهابي الخسيس، تجاه المملكة العربية ، يؤكد الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيا، وارتكابها جرائم حرب بسبب استهدافها الدائم للمدنيين، وتهديدها حياة المسافرين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة ممن يستخدمون مطار أبها الدولي.

وطالب البرلمان العربي بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة هذه الميليشيا الإرهابية، عن الجرائم التي تقوم بها وانتهاكها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجددا تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

المصرى اليوم

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