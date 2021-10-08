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تُهدر مليون طن من القمح ..نقيب الفلاحين يحذر من الزراعة ب"التقاوى المكسورة"

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تُهدر مليون طن من القمح ..نقيب الفلاحين يحذر من الزراعة ب"التقاوى المكسورة" تُهدر مليون طن من القمح ..نقيب الفلاحين يحذر من الزراعة ب"التقاوى المكسورة"

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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ، إن مساحة القمح للموسم الحالي قد تصل الي 3.5 مليون فدان .

لافتا أن وزارة الزراعة لا توفر تقاوي سوي لنحو مليون فدان ويزرع الفلاحين باقي المساحات بتقاوي من محصول الموسم السابق "تقاوي مكسورة" .

وأشار أبو صدام أن تقاوي وزارة الزراعة المعتمدة أفضل من التقاوي المكسورة فهي أكثر انتاجية ، حيث أن إنتاجية الفدان المنزرع بالتقاوي المعتمدة تزيد بنحو 3 اردب "450" كيلو عن إنتاجيته إذا ذرع بتقاوي مكسورة أى أننا نفقد ما يزيد عن مليون طن سنويا نتيجة زراعة اكثر من2 مليون فدان بالتقاوي الغير معتمدة ، بالإضافة إلي أن التقاوي المعتمدة مقاومة للأأمراض وتتحمل التغيرات المناخية أكثر من التقاوي المكسورة والغير معتمدة .

وأوضح نقيب الفلاحين أن الوزارة لا توفر كميات تقاوي لكل المساحات تخوفا من عدم بيعها وضياع قيمتها لن التقاوي تعالج بمواد حافظة ولا تصلح في حالة عدم بيعها تقاوي لأي أغراض أخري ، وأغلب الفلاحين يفضلون التقاوي المكسورة رغم قلة انتاجها لأنها أرخص سعرا حيث تباع عبوة الوزارة 30كيلو ب260جنيه بينما يباع إردب القمح (150كيلو) من العام الماضي لاعلي درجة نقاوة "23.5" قيراط ب725 جنيهًا .

وناشد أبو صدام الفلاحين بزراعة تقاوي الوزارة المعتمدة طبقا للخريطة الصنفية المقررة لكل محافظة وفي الأوقات المحددة للزراعة دون تبكير أوتأخيرتحقيقا لأعلي انتاجيه وتجنبا للإصابة بالأمراض المفاجئة ، مشيرا أن فدان القمح يكفيه من60إلي 70 كيلو من الحبوب لزراعته حسب طريقة الزراعة ونوع الارض ولا ينصح بزيادة معدل التقاوي تجنبا لظاهرة رقاد القمح .

المصرى اليوم

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