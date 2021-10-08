تكثيف الحملات على محطات الوقود ومواقف السرفيس بالمنيا

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كثفت مديرية التموين ومباحث التموين بالمنيا من حملاتها على محطات الوقود ومواقف السرفيس للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها والتواصل في حالة وجود أي مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت .

جاء ذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة كالآتي: 7 جنيهات للتر البنزين 80، و25 .8 جنيه للتر البنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95 .

كما يتم المرور على مواقف سيارات الأجرة «السرفيس» بنطاق المحافظة وشن حملات مشتركة بالتنسيق مع إدارة المرور التابعة لمديرية الأمن وإدارة المواقف التابعة للمحافظة.