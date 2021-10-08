الأقصر تُنهى استعدادها لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، انه تم الاستعداد الكامل لعودة أعمال الدراسة للعام الدراسى الجديد 2022/ 2021 للمراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادى، ثانوي) بكافة المدارس على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

وأوضح السيد، أنه تم الانتهاء من جميع اعمال الصيانة بالمدارس، ووصول الكتب المدرسية، وفرش الفصول ونظافتها نظافة كاملة، وتوزع النشرات التى يسير عليها مديرى المدارس، بجانب اتباع كافة الاجراءات التى حددتها للوزارة حرصا على سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس، موضحاً انه أعطى تعليماته لجميع مديرى الإدارات للتحرك فى الصباح الباكر لتفقد المدارس للتأكد من أنتظام اليوم الدراسى والتعرف على أى مشكلات قد تواجه الطلاب أو أولياء الأمور ووضع أنسب وأسرع الحلول لها ، وذلك لضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب .