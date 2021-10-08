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مصرع وإصابة 4 في تصادم دراجتين بطريق خط 12 بطوخ

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مصرع وإصابة 4 في تصادم دراجتين بطريق خط 12 بطوخ مصرع وإصابة 4 في تصادم دراجتين بطريق خط 12 بطوخ

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لقى شخصين مصرعهما وأصيب إثنين أخرين في حادث تصادم مروع بين دراجتين بخاريتين بطريق خط 13 بنها – القناطر بالقرب من كوبرى قرية بلتان بسبب السرعة الزائدة تم نقل الجثثان والمصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القلوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم مروع بين دراجتين بخاريتين ووجود متوفيين ومصابين وعلى الفور إنتقلت سيارات الاسعاف وضباط مباحث مركز شرطة طوخ.

وتبين من المعاينة وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بالقرب من كوبرى قرية بلتان على طريق خط 13 بنها – القناطر بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة اثنين أخرين وتولت النيابة التحقيق فامرت بالتصريح بدفن الجثتان والاستعلام عن حالة المصابين.

المصرى اليوم

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