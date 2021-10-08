أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يستقبل أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي -
تعرف على لوائح معالجة تذاكر الطيران الملغاة بسبب الجائحة -
مجمع الملك فهد: إطلاق نسخة محدثة من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي -
نجاح ولادة قيصرية خامسة عالية الخطورة لسيدة سعودية في المدينة -
"الاتصالات" تجدد التأكيد على موعد نهاية الفترة الانتقالية لنقل أسماء النطاقات السعودية -
تنطلق اليوم.. تعرف على قائمة بالعروض المشاركة بملتقى الإسكندرية المسرحي -
كاظم الساهر يفتتح حفلات «أمسيات خالدة» في إكسبو 2020 دبي -
بث مباشر الزمالك وتوسكر الكيني .. قناة مفتوحة مجانية تعلن نقل المباراة على الهواء -
قرار هام من توسكر الكيني قبل موقعة الزمالك بشأن إذاعة المباراة -
تألق اوناجم وعمر السعيد وحفنى فى تقسيمة المستبعدين من لقاء توسكر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مفتي الجمهورية يدين بشدة قرار القضاء الإسرائيلي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى

Print
مفتي الجمهورية يدين بشدة قرار القضاء الإسرائيلي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى مفتي الجمهورية يدين بشدة قرار القضاء الإسرائيلي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور شوقى علام- مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بأشد العبارات- قرار القضاء الإسرائيلي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى المُبارك، بما يُعد انتهاكًا للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين، مشدداً على أن هذا القرار يخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية.

ودعا مفتى الجمهورية في بيانه- اليوم الجمعة- المجتمع الدولي إلى ضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية؛ اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو.
وناشد فضيلة المفتي المجتمع الدولى بكافة هيئاته ومنظماته والأحرار في مختلف أنحاء العالم إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة.

وحذر المفتى من خطورة استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة والأراضى الفلسطينية، وتغيير معالمها، وطمس هويتها التاريخية الحقيقية في إطار محاولاته المستمرة لفرض الأمر الواقع.

كما حذر مفتي الجمهورية من التداعيات والتبعات الخطيرة التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يؤدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة.

ودعا المفتي إلى ضرورة توعية الشباب العربي والمسلم بجذور القضية الفلسطينية، وبعروبة فلسطين الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وإلى عدم التخلى- مطلقا- عن قضية الأمة الإسلامية والعربية حتى يحصل الشعب الفلسطينى على كافة حقوقه المشروعة.

جدير بالذكر أن محكمة إسرائيلية أصدرت قراراً بمنح اليهود حق أداء صلاة صامتة في الحرم القدسي للمرة الأولى؛ حيث قالت: «إن الصلاة الصامتة في الحرم القدسي لا يمكن تفسيرها على أنها عمل إجرامي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تستضيف بطولة العالم للأندية للكيك بوكسينج بمشاركة 26 دولة

مصر تستضيف بطولة العالم للأندية للكيك بوكسينج بمشاركة 26 دولة

مشاهدة مباراة الأرجنتين وبيرو بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة الأرجنتين وبيرو بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

وزيرة الهجرة تهنئ سيدة مصرية لاختيارها ضمن أكثر مئة شخصية تأثيرًا بالمجتمع الكندي

وزيرة الهجرة تهنئ سيدة مصرية لاختيارها ضمن أكثر مئة شخصية تأثيرًا بالمجتمع الكندي