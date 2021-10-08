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هنادي مهنا عن زوجها أحمد خالد صالح : «موهوب وبيمثل أحسن من فنانين بقالهم 30 سنة»

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هنادي مهنا عن زوجها أحمد خالد صالح : «موهوب وبيمثل أحسن من فنانين بقالهم 30 سنة» هنادي مهنا عن زوجها أحمد خالد صالح : «موهوب وبيمثل أحسن من فنانين بقالهم 30 سنة»

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أعربت الفنانة هنادي مهنا عن سعادتها لنجاح حدوتة «بدون ضمان» من مسلسل «إلا أنا» التي قدمتها مؤخرا.

وأضافت خلال برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي أن الدور كان مميزا وسعدت باختيارها له ولفتت إلى أن سعادتها زادت لردود أفعال الجمهور بعد نجاح المسلسل الذي أصبح تريند على السوشيال ميديا مؤخرا.

وأكدت هنادي أن زوجها الفنان أحمد خالد صالح فنان موهوب و«بيمثل أحسن من ممثلين بقالهم ٣٠ سنة» بحسب وصفها. وأشادت بدوره في مسلسل «أنصاف مجانين: وقالت: «والله مش بقول كده عشان جوزي، أحمد ممثل من العيار التقيل وله بصمة مختلفة».

وتابعت: «بحبه في كل حاجة عملها، بالنسبة لي هو مش ممثل شاب ولا صاعد هو ممثل ونقطة..كان عبقري في مسلسل أنصاف مجانين، عمل دور عالمي».

وأشارت هنادي مهنا إلى أنها وزوجها أحمد خالد صالح يستشيران بعضهما في الأعمال التي تُعرض عليهما، ونفت إمكانية أن يشعر أي منهما بالغيرة من نجاح الطرف الآخر وأوضحت: «اللي تغير من نجاح زوجها أو الزوج اللي يغير من نجاح مراته دي وحاشة أوي، بقوله رأيي بصراحة لو حاجة مش عجباني، بقوله إنها وحشة أوي.. والحمدلله كل حاجة قالهالي طلعت صح وأنا كمان كل حاجة قلتهاله طلعت صح».

المصرى اليوم

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