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الجامعات الأهلية تعلن نتيجة القبول للعام الدراسي.. تعرف على موقف مستنفذي الرغبات
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الخميس 14 أكتوبر 2021 03:32 مساءً
3365 شركة تنضم لـ«الفاتورة الإلكترونية» وترفع 64 مليون وثيقة إلكترونيًا
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الخميس 14 أكتوبر 2021 03:32 مساءً
وزير المالية : منصة الفاتورة الإلكترونية عبور جديد إلى «مصر الرقمية»
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الخميس 14 أكتوبر 2021 03:32 مساءً
محافظ أسوان يتفقد مبنى المحافظة رقم 2
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الخميس 14 أكتوبر 2021 03:32 مساءً
حزب الله وحركة أمل يطلقان النار ضد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
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الخميس 14 أكتوبر 2021 03:25 مساءً
وزارة الرياضة تعلن متطلبات شهادة الكفاءة المالية لأندية المحترفين والأولى
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الخميس 14 أكتوبر 2021 03:24 مساءً
غدا.. انقطاع وضعف المياه عن عدة مناطق بالقاهرة والجيزة
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الخميس 14 أكتوبر 2021 03:18 مساءً
تظوير النصب التذكارى بدمياط.. ومبنى جديد للديوان العام
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الخميس 14 أكتوبر 2021 03:18 مساءً
«الأنصاري» و«عبدالوهاب» يفتتحان أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بالفيوم
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الخميس 14 أكتوبر 2021 03:18 مساءً
وكيل «سباحة النواب» يطالب محافظ البحر الأحمر بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين
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الخميس 14 أكتوبر 2021 03:18 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
استعراض مهارات صلاح والننى فى تدريبات المنتخب.. واعرف كواليس استعدادات الفراعنة قبل مواجهة ليبيا
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 08 أكتوبر 2021 09:00 صباحاً
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