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هشام يكن يوجه رسالة لمحمد صلاح : استغل قدراتك مع منتخب بلدك

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هشام يكن يوجه رسالة لمحمد صلاح : استغل قدراتك مع منتخب بلدك هشام يكن يوجه رسالة لمحمد صلاح : استغل قدراتك مع منتخب بلدك

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أكد هشام يكن نجم والمنتخب الوطني الأسبق، أن مباراة الوطني ضد ليبيا غداً الجمعة في تصفيات ستكون مهمة للغاية، خاصة أنها الأولى للمدرب الجديد البرتغالي كارلوس كيروش.
وقال يكن عبر برنامج (البريمو) إن المنتخب سيخوض المواجهة بشكل جديد وبعد تغيير شامل سواء على مستوى الجهاز الفني أو بعض اللاعبين.
وأشار إلى أن دور محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي سيكون الأكبر في المنتخب، لأنه نجم مميز ويصنع الفارق ويجب استغلاله بالشكل الأمثل بخلاف أنه قائد المنتخب وعليه أن يتسم بالفاعلية داخل الملعب بالشكل المطلوب واستغلال سرعاته وتخوف دفاع ليبيا من مواجهة هذا النجم العالمي.

المصرى اليوم

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