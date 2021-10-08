اليوم الجمعة.. وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ جنوب سيناء يفتتحون مسجد الروضة بالطور

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بفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة مسجد الروضة بمدينة طور سيناء، الذي تم إنشاؤه على غرار الأزهر الشريف، ويعد أكبر مساجد المدينة من حيث المساحة، ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان «فضل الشهادة ومنزلة الشهيد في الإسلام»، إضافة إلى نقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة بوسائل الإعلام.