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اليوم الجمعة.. وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ جنوب سيناء يفتتحون بالطور

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اليوم الجمعة.. وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ جنوب سيناء يفتتحون مسجد الروضة بالطور اليوم الجمعة.. وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ جنوب سيناء يفتتحون بالطور

بفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة بمدينة طور سيناء، الذي تم إنشاؤه على غرار الأزهر الشريف، ويعد أكبر مساجد المدينة من حيث المساحة، ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان «فضل الشهادة ومنزلة الشهيد في الإسلام»، إضافة إلى نقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة بوسائل الإعلام.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وصلا مساء الخميس إلى شرم الشيخ الدولي استعدادا لافتتاح مسجد الروضة بمدينة الطور، وذلك على هامش احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى الـ٤٨ لانتصار أكتوبر.وكان في استقبالهما اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء.

المصرى اليوم

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وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ جنوب سيناء يفتتحون مسجد الروضة بالطور

وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ جنوب سيناء يفتتحون مسجد الروضة بالطور

اليوم الجمعة.. وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ جنوب سيناء يفتتحون مسجد الروضة بالطور

اليوم الجمعة.. وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ جنوب سيناء يفتتحون مسجد الروضة بالطور