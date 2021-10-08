تنسيق الشهادات الفنية 2021 .. تعرف على الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا لدبلومات نظام الـ 5 سنوات

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تنشر «المصري اليوم» نتيجة تنسيق الشهادات الفنية 2021 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا للطلاب الحاصلين على شهادة الفنية الصناعية نظام ٥ سنوات .. في تنسيق القبول للجامعات.

بالأرقام تعرف على الحد الأدنى للكليات والمعاهد

هندسة بترول وتعدين السويس 98.83

هندسة كفر الشيخ 98.39

هندسة طنطا 98.00

هندسة جنوب الوادي 97.67

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 97.60

هندسة الإسكندرية 97.56

هندسة القاهرة 97.50

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 97.17

هندسة المنصورة 97.17

هندسة الفيوم 97.17

هندسة المنوفية بشبين الكوم 97.11

هندسة أسوان 97.00

هندسة دمياط 96.94

هندسة بنها 96.78

هندسة سوهاج 96.78

هندسة أسيوط 96.78

هندسة بني سويف 96.72

هندسة الزقازيق 96.72

هندسة المنيا 96.72

هندسة حلوان 96.67

هندسة بنها بشبرا 96.67

هندسة حلوان بالمطرية 96.61

هندسة الطاقة أسوان 96.61

هندسة السويس 96.60

هندسة عين شمس 96.56

هندسة بور سعيد 96.50

تربية حلوان 96.17

تربية السويس 96.15

تربية المنيا 95.95

تربية نوعية جنوب الوادي 95.73

تربية نوعية طنطا 95.60

تربية نوعية كفر الشيخ 94.78

تربية نوعية عين شمس 94.61

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 94.61

تربية نوعية المنصورة 93.56

تربية نوعية أسوان 93.39

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 93.33

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 93.06

تربية نوعية بنها 92.94

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 92.17

تربية نوعية المنوفية بأشمون 92.11

تربية نوعية الفيوم 91.83

تربية نوعية الزقازيق 91.72

تربية نوعية دمياط 91.50

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 91.45

تربية نوعية بور سعيد 91.44

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 91.44

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 91.28

تربية نوعية سوهاج 91.28

تربية نوعية المنيا 91.21

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 91.15

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 90.61

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 90.20

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 89.52

أقتصاد منزلى حلوان 89.22

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 89.17

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 88.90

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 88.17

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 88.17

أقتصاد منزلى العريش 87.94

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 87.56

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 87.44

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 87.17

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 86.90

العالي ترميم الآثار بأبي قير 86.55

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 86.33

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 85.67

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف 85.67

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 85.35

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 85.33

آثار الأقصر 85.00

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 85.00

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 85.00

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 85.00

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 85.00

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 84.30

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 84.22

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 83.95

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 83.35

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 83.28

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 82.94

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 82.89

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 82.35

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 81.95

آثار جنوب الوادي 81.89

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 81.89

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 81.85

آثار أسوان 81.72

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 81.72

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 81.50

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة- الدقهلية 81.39

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 81.39

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 81.28

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 80.60

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 80.44

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 80.44

آثار سوهاج 80.39

معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 80.30

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 80.28

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 80.22

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 80.22

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 80.17

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 80.17

السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 80.15

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 80.15

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 80.15

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 80.15

عالي هندسة بلبيس 80.15

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 80.15

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 80.05

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 79.72

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 79.67

آثار الزقازيق بصان الحجر 79.56

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 79.10

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 79.06

معهد الجيزه العالي للعلوم الاداريه شعبه نظم معلومات بطموه 78.70

فنون تطبيقية دمياط 78.50

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 78.30

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة- الشرقية 77.56

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 77.44

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 77.33

آثار الفيوم 76.89

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 76.65

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 76.44

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 76.44

معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه 76.33

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 76.22

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 76.20

آثار القاهرة 75.83

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 75.50

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 75.35

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 75.28

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 75.00

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية- ش ادارة اعمال 74.85

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 74.70

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 74.33

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 74.20

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 74.00

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة 73.56

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (ادارة- محاسبة- تجارة خارجية) 72.30

نظم معلومات ادارية قطامية 71.89

العالي لنظم التجارة الالكترونية سوهاج 71.50

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 71.00

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 70.72

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 67.83

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 60.00

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 60.00

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة التسويق) 60.00