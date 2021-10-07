22 ألف مستفيد من خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي بنجران

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قدمت مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي بمستشفيات صحة نجران خدماتها لـ22775 مستفيدًا، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021.

وأوضحت صحة نجران أن عدد المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي بلغ 17858 مراجعا، فيما استفاد 4185 مراجعًا من خدمات الطب الطبيعي والتأهيل، بالإضافة إلى 732 مستفيدًا من خدمات العلاج الوظيفي، وتخصيص 10 عيادات للعلاج الطبيعي تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة.

وفي سياق متصل وضمن برامج صحة نجران للتوسع في خدمات الرعاية الصحية الممتدة التي تشمل خدمات التأهيل الطبي والرعاية المديدة المقدمة للمرضى تم تدشين خدمة التأهيل الطبي والرعاية المديدة في 3 مستشفيات «خباش - حبونا - بدر الجنوب» بواقع 15 سريرا للمرضى غير القادرين على رعاية أنفسهم لتشمل الرعاية الطبية، والرعاية التمريضية، والرعاية التنفسية، والتأهيل الطبي، والتغذية العلاجية عن طريق الفم أو الوريد، والخدمات النفسية والاجتماعية، لتقديم خدمات الرعاية المديدة لحالات الغيبوبة، وحالات الشلل الرباعي والدماغي، ومرضى العناية التنفسية، ومرضى الشيخوخة المتوسطة أو المتقدمة وما صاحبها من أمراض مزمنة.