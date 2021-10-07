معرض القهوة والضيافة يجذب أهالي المدينة المنورة

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شهد معرض القهوة والضيافة في نسخته الثانية بحديقة ممشى القصواء هذه الأيام حضوراً مميزاً من أهالي المدينة المنورة، والذي اشتمل على أنشطة إنتاج القهوة وإعدادها، وعرض أحدث الابتكارات والمعدات والأجهزة الخاصة ذات العلاقة، وصالات لتقديم ورش عمل للحضور.

وينظم المعرض 13 فعالية، ضمت 7 ورش عمل في مجال عمل الباريستا، يقدمها مختصون وخبراء في مجال القهوة والضيافة، وكذلك جلسة حوارية بين رواد أعمال القهوة، وجلسة حوارية مع علي الديواني، وبطولة اللاتيه آرت، ويشارك في المعرض 17 راعياً و52 مشاركاً من شركات وجهات خدماتية.