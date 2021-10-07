مراكز الأحياء بالمدينة تختتم برامجها بمناسبة اليوم الوطني

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اختتمت «جمعية مراكز أحياء المدينة المنورة- مجتمعي» برامجها الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني 91، التي اشتملت على أكثر من (60 فعالية متنوعة، أفاد منها حضورياً وعن بُعْد ما يزيد على 7000 مشارك). الفعاليات احتضنها 25 حَـيَّــاً، وعِـدة مراكز، و12 ملعباً، وقد جات نـوعِـيّـة ومتنوعة، ومخاطبة لمختلف أطياف المجتمع بمدينة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وكان منها: ديوانيات حِــوارية، وندوات ومحاضرات ولقاءات تاريخية وثقافية سَـلّـطَـت الضوء على جوانب من تاريخ الوطن، وأهمية تعزيز الانتماء له، كــ«محاضرة زيارات الملك عبدالعزيز للمدينة المنورة، والانتماء أُسَـس ورؤى واقعية، وطني وعمري، وطن العطاء والنماء، والفرق التطوعية واللحمة الوطنية، وحكاية وطـن».

يُـضَـاف لذلك لوحات جدارية يعبر فيها المشاركون على شعورهم تجاه وطنهم، ودورات تدريبية لتعزيز الانتماء الوطني، ومسرح وطني في عيوني، ومَـرسم وطني بريشتي، ومسابقات متنوعة كصُـورة من بلدي، ومعرض الأُسَــر المنتجة، وهناك الفنون الشعبية، والمسيرات الاحتفالية بين الأحياء، والعروض الفلكلورية التي شارك فيها عدة جاليات من جنسيات مختلفة، وكانت هناك فعاليات رياضية تجاوز عدد المشاركين فيها الـ«500»، منها بطولة مجتمعي تحت 17 سنة في كرة القدم، ومسابقات في السباحة، كما كانت هناك حملات للتبرع بالـدّم لجنودنا البواسل.

أوضح ذلك الأمين العام لجمعية مراكز أحياء المدينة المنورة الدكتور سمير بن عبد الرحمن المغامسي، الذي أشار إلى أنّ الفعاليات نُـظِّـمت وفق بروتكولات الإجراءات الاحترازية للحَـدّ من انتشار «فيروس كورونا»، قد شهدت حضوراً وتفاعلاً لافِـتَـاً من المجتمع المدني.