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طرحت المطربة أمينة أحدث أغانيها «مكاني مش هنا»، من ألبومها الجديد «تجار السعادة»، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وهي من كلمات أحمدعبدالنبي وتوزيع وألحان مونتي، وتقول كلماتها :«مكاني اصلا مش هنا ... دول خلق ملهاش في الاصول تعابين وغاويين مسكنة ... وانا كنت اقول من د مـ ـي دول طبع الخسيس ... بيبيع رخيص.. اسألني ياما جربت انا اللي عينه على جيبك عمره ما يسوي قرش واللي يخون دخوله بيتك ندل مايتعاشرش واللي يكون صاحب مصالح بيعه واخلص كله رايح مش حيظبط بالنصايح اديله انت وش.. اللي يقول في ضهرك أي كلمة مش بحق يبقي خاين عيش وملح بيع متقولش لأ الصحاب الجد خلصوا دول مظاهر يعني فالصو كل واحد بان بأصله ف أنت بيـ ك احق.. انا ضهري م الغدر انحني.. مبقتش فاهم فين انا الناس اساتذة سهتنة.. كله فاكر نفسه بس متقولش صاحبي وعزوتي.. قول عشرة ضالة وغلطتي كان غاوي نهش ف جتتي.. وعنده الف والف نقص اللي شوفته مرة صاحبك كنت واخده ضل هو اكتر حد تاعبك شوفت منه ذل يبقي ليه تفضل تقدر وبايدك تفضل تكبر خليك انت ياعم اشطر بيع اياك تضل.. اللي ف الحديد تفوتله فجاة راح وخاف قال على عيشك وملحك انه أكله حاف مش بيشكر مهما يحصل ف انت لازم حبة تفصل لو شايف نفسك مأصل تبقي انت اكتشاف على عيني عمري االي انقضي.. على ناس نصاص كده وكده لكن خلاص جبرت رضا.. مش طالبة حد يقل اصل.. انا كلمتيني قولتهم.. في حق خلق عاشرتهم الضحكة حلوة ف وشهم.. وقلوبهم يا ابا طافحة غل اللي قولت عنه ساندك كنت واخده اخ اكتشفت غدره فجأة كان يا عم فخ يبقي ليه تفضل تأمن ايه اللي خلاك تبقي ضامن التعبان يفضل يماين وفي سمه يبخ حب نفسك واشتريها انت اولي بـ يك لو عاوز صاحب حقيقي انت صاحب ليك انت ادري حد عنك متقوليش دمك ومنك اتعامل دايما كأنك صاحب مشتريك كل اللي قولته ده تجربة.. مع ناس قلوبها معقربة تدخل حيـ ـاتـك سرسبة.. وهوب تقلب فجأة شـ ـر لا سامحت يوم ولا حعتذر.. اصلي الحقيقي بينتصر انا عشت صح وبفتخر.. الخير ماليني وصعب أضر».