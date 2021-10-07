تعرَّف على مصروفات المدارس وموعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات العام الدراسي الجديد 2021/2022 فى المدارس الحكومية، ونفت رفع نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة.

وحدد القرار الوزاري رقم ١١٩ لعام ٢٠٢١، المصروفات الدراسية لجميع صفوف التعليم فى المدارس الحكومية كما يلي:

تبلغ المصروفات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال 305 جنيهًا.

وتبلغ المصروفات الدارسية للصف من الأول وحتى الرابع 305 جنيهات.

وتبلغ المصروفات الدراسية عن الصفين الرابع والخامس الإبتدائي 205 جنيهات.

وتكون أيضًا مصروفات جميع صفوف المرحلة الإعدادية 205 جنيهات.

وتبلغ مصرفات الصف الأول الثانوي العام 520 جنيهًا.

وتكون مصروفات الصفين الثانى والثالث الثانوى العام 505 جنيهات.

وتبلغ مصرفات الصف الأول الثانوي الفني بأنواعه 220 جنيهًا.

وتكون مصروفات الصفين الثانى والثالث الثانوى الفني بأنواعه 205 جنيهات.

ما هو موعد بدء الدراسة؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء الدراسة للعام الدراسي، والتى تبدأ يوم السبت 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر أسبوعين وتنتهى يوم الخميس 17 فبراير 2022.

ويبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 ويستمر 93 يومًا حتى يوم 13 فبراير 2022.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر 97 يومًا حتى يوم 9 يونيو 2022.

مجلس الوزراء ينفي زيادة نسبة الزيادة فى المدارس الخاصة والدولية

ونفي المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء رفع نسب الزيادة السنوية المقررة على مصروفات المدارس الخاصة والدولية لعام 2021/2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفقًا لبيان مجلس الوزراء أن نسبة الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، ثابتة ولم المصروفات تشهد أي زيادة خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022.

وطالبت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور بالإبلاغ عن أي مدرسة تخالف النسب المقررة، وتقوم بتحصل مبالغ مالية زائدة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.