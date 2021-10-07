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طلائع الجيش يتعاقد مع هداف المغرب

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طلائع الجيش يتعاقد مع هداف المغرب طلائع الجيش يتعاقد مع هداف المغرب

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تعاقد مسؤولو نادي طلائع الجيش مع المغربي خالد الحشادي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب المحمدية المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد طلائع الجيش مع اللاعب المغربي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للطلائع في حضور العميد أحمد المهدي، مدير الكرة، ومحمد عبدالجابر وكيل اللاعب.

يُذكر أن طلائع الجيش، دعم صفوف خلال الميركاتو الصيفي حتى الأن بالتعاقد مع أكثر من لاعب على رأسهم ميدو جابر، جناح سيراميكا كليوباتترا، ومحمد الصباحي صانع ألعاب الاتحاد السكندري، والكونغولي كازادس كاسينجو ومحمد جابر، لاعبا النادي المصري البورسعيدي، وكريم الطيب مهاجم بيراميدز والمدافع التونسي محمد على الجويني وعبدالرحمن شيكا، لاعب خط وسط الانتاج الحربي والمهاجم

المصرى اليوم

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