وكيل صحة أسوان ومنسق التأمين الصحي يتفقدان تطوير مستشفى المسلة

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قام الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، يرافقه الدكتور «محمد شعبان» المنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان، بجولة تفقدية لمستشفي المسلة الحميات سابقا.

تضمنت الزيارة متابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بالمبني، ومتابعة نسبة التنفيذ بالموقع التي بلغت 75 %، رافقها في الجولة الدكتور عاطف عبدالمعبود مدير إدارة التخطيط بالمديرية، والدكتور عمرو عبدالنبي مستشار الهيئة العامة للرعايه الصحية لشؤون الإمداد، لمتابعة تجهيز مخازن استراتيجية بالمحافظة لخدمة المنشأت الطبية، وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبيه وغير الطبية والأدوية اللازمة، وأيضا بحث تطبيق منظومة المفارم النفايات الطبية بشكلها الجديد.