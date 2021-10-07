تعديات كارثية على نهر النيل.. ومتحدث الري يكشف القرار الحاسم

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قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة قامت بحملة كبيرة لإزالة التعديات على فرع رشيد، والمستهدف من هذه الحملة إزالة نحو3 آلاف حالة تعدي على فرع رشيد خلال 10 أيام، مشيرًا إلى أن الحملة إزالة التعديات بدأت منذ يومين فقط.

وتابع «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن هناك حملة أخرى لإزالة 700 تعدي على فرع دمياط الفترة المقبلة، حتى يكون مجرى نهر النيل قادر على مرور التصرفات المائية بدون أي مشاكل.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بحصر 163 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل، وتمت إزالة 1500 حالة تعد خلال يومين فقط، ويوميًا تتم إزالة مئات التعديات، ونعمل على التخلص من كل هذه التعديات بشكل نهائي بإذن الله.