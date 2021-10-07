أخبار عاجلة

تعليق ثالث لتحقيقات "مرفأ بيروت".. والحكومة تناقش الأزمة -
تغطية خاصة من RT لتطورات الأوضاع في لبنان -
وزير المالية: استكمال مسيرة «رقمنة الاقتصاد» عقب نجاح الفاتورة الإلكترونية -
توقعات بموجة تضخمية بعد ازمة كورونا و التيسيرات النقدية لاقتصاديات العالم -
فحص ٣٠٢٠ طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية -
رئيس جامعة المنوفية يشهد حفل استقبال الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان -
السبت .. فصل الكهرباء عن 3 قرى بمركز بني سويف لصيانة المغذيات -
خالد جلال: الدوري سيكون صعبًا على الجميع -
«إعلام النواب» تطالب بتوعية الجمهور بقانون الرياضة قبل العودة للملاعب -
"الصحة": تسجيل  46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  49 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعديات كارثية على نهر النيل.. ومتحدث الري يكشف القرار الحاسم

Print
تعديات كارثية على نهر النيل.. ومتحدث الري يكشف القرار الحاسم تعديات كارثية على نهر النيل.. ومتحدث الري يكشف القرار الحاسم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة قامت بحملة كبيرة لإزالة التعديات على فرع رشيد، والمستهدف من هذه الحملة إزالة نحو3 آلاف حالة تعدي على فرع رشيد خلال 10 أيام، مشيرًا إلى أن الحملة إزالة التعديات بدأت منذ يومين فقط.

وتابع «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن هناك حملة أخرى لإزالة 700 تعدي على فرع دمياط الفترة المقبلة، حتى يكون مجرى نهر النيل قادر على مرور التصرفات المائية بدون أي مشاكل.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بحصر 163 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل، وتمت إزالة 1500 حالة تعد خلال يومين فقط، ويوميًا تتم إزالة مئات التعديات، ونعمل على التخلص من كل هذه التعديات بشكل نهائي بإذن الله.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الشرقية يستعرض أداء ونسب تنفيذ مشروعات الأنفاق الجاري تنفيذها

محافظ الشرقية يستعرض أداء ونسب تنفيذ مشروعات الأنفاق الجاري تنفيذها

مدير مستشفي قنا: أجرينا أكثر من 450 جراحة دقيقة بوحدة إصلاح التشوهات خلال عامين

مدير مستشفي قنا: أجرينا أكثر من 450 جراحة دقيقة بوحدة إصلاح التشوهات خلال عامين

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: حصلنا على المركز الثانى محليًا والـ11 عربيًا في «تصنيف التايمز»

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: حصلنا على المركز الثانى محليًا والـ11 عربيًا في «تصنيف التايمز»

بدء أعمال إنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس بـ 13 كلية جديدة

بدء أعمال إنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس بـ 13 كلية جديدة