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الكشف الطبي على 550 شخصا في كفر الشيخ

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الكشف الطبي على 550 شخصا في كفر الشيخ الكشف الطبي على 550 شخصا في كفر الشيخ

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نظم صندوق تحيا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية المجانية «نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار» بقرية اسحاقة مركز كفر الشيخ بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحه وبنك الشفاء المصري، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضوراللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ومحمد مطاوع، مندوب صندوق تحيا مصر.

وقال محمد مطاوع، مندوب صندوق تحيا مصر، إن القافلة شملت الكشف والعلاج والنظارات داخل القافلة بالمجان وعمليات المياه البيضاء وحقن العين بالمستشفى العسكري بكفر الشيخ مجانا، مؤكداً أنه استفاد من خدمات القافلة 550 حالة لليوم الأول للقافلة، وسيتم استئناف أعمال القافلة في التاسعة صباحا بمركز شباب قرية اسحاقة.

المصرى اليوم

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