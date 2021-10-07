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عقد مساء اليوم الاجتماع الفني لمباراة منتخبي مصر وليبيا المقرر اقامتها في التاسعة من مساء غد بستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم.

وكان الاجتماع برئاسة الأرتيري توكو جويش مراقب المباراة ومحمد الشواربي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم وطاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، كما حضر عن المنتخب الوطني وائل جمعة مدير الفريق ومحمد صلاح المدير الإداري وعبدالله سيد مسؤول المهمات>

حيث استعرض مراقب المباراة التعليمات التنظيمية والبرنامج الزمني السابق على المباراة، كما تم الاتفاق على أن يرتدي المنتخب الوطني زيه الأساسي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، فيما يرتدي المنتخب الليبي القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء، كما تم التذكير باجراء كل فريق خمسة تغييرات