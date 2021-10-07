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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على موقع فيس بوك بمقتل أحد الأشخاص بالمنيا إثر مشاجرة بين عائلتين.

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس :«في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً وفاة (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب، بمحافظة المنيا)، إثر مشاجرة بين عائلتين بالقرية محل إقامة المتوفى».

وأضافت :«بالفحص تبين أنه سبق وتبلغ بتاريخ 6 الجارى لمركز شرطة سمالوط غرب بحدوث مشاجرة بالقرية المشار إليها، وبالإنتقال لمحل البلاغ تم تحديد طرفى المشاجرة طرف أول (3 أشخاص «أحدهم متوفى»)، طرف ثان ( 3 أشخاص «أحدهم هارب»)، جميعهم مصابين بكدمات متفرقة بالجسم ومقيمون بذات الناحية».

وتابعت :«وتبين أن المشاجرة بسبب قيام أحد الأشخاص من الطرف الثانى «الهارب» بالإصطدام بآخر من الطرف الأول حال قيادته مركبة «توك توك بدون لوحات» قام على إثرها شخص آخر من الطرف الأول بالتدخل لمعاتبته فتطورت لمشاجرة تبادلا خلالها التراشق بالحجارة محدثين ما بهم من إصابات، ثم قام أحد الأشخاص من الطرف الأول «المتوفى» بالصعود أعلى سطح أحد المنازل «ملك لأحد أقاربه» لإلقاء الطوب والحجارة، وأثناء ذلك إختل توازنه مما أدى لسقوطه من أعلى سطح المنزل ووفاته».

ولفتت إلى أنه «تم ضبط 4 من طرفى المشاجرة ومركبة التوك توك «بدون لوحات»،وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.