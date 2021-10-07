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رصد مخالفات المشاريع الإنشائية في المدينة المنورة

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رصد مخالفات المشاريع الإنشائية في المدينة المنورة رصد مخالفات المشاريع الإنشائية في المدينة المنورة
بدأت الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، صباح اليوم في رصد مخالفات المشاريع الإنشائية على مستوى المدينة، ضمن جهودها في الرقابة على المباني والمنشآت، والحد من مخالفات البناء ورفع مستوى جودة المشاريع.

وتعمل الأمانة على رصد مخالفة عدم وضع لوحة «تحت الإنشاء» في المشاريع الإنشائية، بالإضافة إلى عدم التقيد بتسوير المشاريع الإنشائية، وإقرار الغرامات المالية المحددة بقيمة 5000 ريال طبقاً للوائح، وأشارت إلى أهمية التعامل مع مخلفات البناء في المشاريع الإنشائية وإزالة مخلفات البناء ونواتج الحفر في المشاريع الإنشائية، تجنباً للغرامة المالية التي حددتها اللوائح بقيمة 3000 ريال.

وتأتي الجولات الرقابية بهدف معالجة كافة السلوكيات التي تؤثر في المشهد الحضري والمساهمة في تحسين جودة المشاريع الإنشائية بالمدينة المنورة.


الوطن السعودية

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